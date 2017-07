AT

, Rathausplatz 3 , 6063 Rum AT

VAZ Forum Rum , Rathausplatz 3 , 6063 Rum AT

30 Jahre Marktgemeinde Rum



1987 wurde Rum zur Marktgemeinde erhoben.



Grund genug, mit Spaß, Musik und Tanz am



16. September - 30 JAHRE Marktgemeinde Rum



zu feiern. Eintritt frei!



Rumer Vereine in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rum legen sich zum Jubiläum so richtig ins Zeug und veranstalten das Fest. Rund um das Gemeindeamt sowie im FORUM wird sehr viel geboten.