Arbeitsunfall in Haller Röhrenwerke

25.04.2018, 17:10 Uhr

Bei den Tiroler Rohren in Hall ereignete sich ein Arbeitsunfall. Ein 48-jähriger Mann wurde von einem automatischen Wagen eingeklemmt.

HALL. Gestern Vormittag ereignete sich in der Fabrikhalle der Tiroler Rohre ein Unfall. Ein 48-jähriger Arbeiter kletterte über ein Gitter und übersah dabei einen heranrollenden Einlagerwagen (zirka 1 Meter breit und 2-3 Meter lang), der fertige Rohrstücke in die Lagerhalle auf einer automatisierten Rollbahn beförderte. In Folge wurde der Arbeiter zwischen Türstock und Wagen eingeklemmt und fiel zu Boden. Ein anderer Mitarbeiter bemerkte den regungslosen Körper und setzte die Rettungskette in Gang. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der 48-Jährige in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Der Unfallbericht wird an die Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Arbeitsinspektorat den Fall ebenfalls untersuchen.