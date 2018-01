Au temps où les Arabes dansaient… (2014)

Di. 27. März 2018, 20.15 UhrHall, SalzlagerAu temps où les Arabes dansaient… (2014)Choreographie: Radhouane El MeddebLa Compagnie de SoiMit Youness Aboulakoul, Philippe Lebhar, Rémi Leblanc-Messager, Arthur PeroleKoproduktion le CENTQUATRE-PARIS; le Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon programme résidences; Centre de Développement Chorégraphique Toulouse / Midi-Pyrénées accueil en résidence; la Filature Scène nationale de Mulhouse, la Ferme du Buisson Scène nationale de Marne la Vallée; le WIP Villette.Mit der Unterstützung von d’Arcadi Île-de-France, DRAC Île-de-France, Fondation Beaumarchais und Centre National du Théâtre.Radhouane El Meddeb ist artiste associé des CENTQUATRE-PARIS.La Compagnie de SOI wird subventioniert durch DRAC Île-de-France/Ministère de la Culture et de la Communication au titre de l’Aide aux Compagnies chorégraphiques.

Als die Araber noch tanzten lässt eine Zeit hochleben, in der weder das Singen, der Tanz noch die Sinnlichkeit einer Restriktion unterlagen. Ausgehend von der eigenen Vergangenheit des französisch-tunesischen Choreographen und der Liebe zum europäischen Tanz, begibt er sich auf Spurensuche seiner ursprünglichen Kultur. Er kehrt die etablierten Geschlechterrollen um und lässt vier männliche Tänzer die Welt des weiblich zugeschriebenen orientalischen Tanzes ausloten. Eine bittersüße Reise von der tunesischen Geschichte hin zur Aktualität.Informationen zum KartenvorverkaufFestivalpassIm Jubiläumsjahr können Sie einen Festivalpass in limitierter Auflage erstehen. Mit ihm erhalten Sie Zugang zu allen Veranstaltungen des Festivals. Die Platzkarten müssen Sie sich im Vorverkauf (Festivalbüro) oder an der Abendkassa besorgen.Preis: € 170,- Vollpreis | € 85,- junge Menschen unter 26 JahreNur um Festivalbüro erhältlich.Festivalbüro und KartenSchmiedgasse 5, 6060 Hall i.T.Tel: +43 5223 53808 | Fax: +43 5223 53808-80office@osterfestival.at | www.osterfestival.atKarten sind im Festivalbüro, unter www.osterfestival.at und österreichweit in allen Vorverkaufsstellen von Ö-Ticket erhältlich.