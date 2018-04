Außer Kontrolle geratener Pkw verletzt Kindermädchen in Rum

21.04.2018, 10:03 Uhr

Zur gleichen Zeit befand sich ein 24-jährige Kindermädchen mit einem Kinderwagen am Gehsteig. Sie wurde vom Auto erfasst, gegen die Mauer gedrückt und schwer verletzt. Geistesgegenwärtig hatte die junge Frau Kinderwagen nach vorne geschoben, wodurch dieser nicht vollständig vom Pkw erfasst wurde und der im Kinderwagen befindliche einjährige Bub unverletzt blieb.Die 24-Jährige und die beiden Lenker wurden in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Das Kind wurde zur Kontrolle ebenfalls in die Klinik gebracht.