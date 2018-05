Baustellen-Einbrecher in Region unterwegs

03.05.2018, 11:56 Uhr

In allen Fällen verwendete der Täter auf der Baustelle vorgefundene Werkzeuge oder Hilfsmittel (Baueisenstange) und zwängte die Zugangstüren auf. In Hall i. T. und Rum wurden auch die in den Baucontainern befindlichen Kaffeeautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entwendet.Der durch die gewaltsame Handlungsweise verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, übersteigt den Wert des gestohlenen Münzgeldes jedoch erheblich.