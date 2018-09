Bettelwurf: Zwei Bergrettungseinsätze an einem Abend

21.09.2018, 10:04 Uhr

Der Bettelwurf hat es in sich: Gleich zwei Personen mussten von der Bergrettung am 19. September 2018 gerettet werden.

ABSAM. Unanhängig voneinander kamen zwei Personen am Abend des 19. Septembers beim Zustieg zum Bettelwurf in Bergnot. Die Rettungskette wurde von einem 58-jährigen Deutschen in Gang gesetzt, der mit seiner 27-jährigen Tochter durchs Halltal auf die Bettelwurfhütte aufsteigen wollte. Auf 1.600 Höhenmetern hat ihm sein Knie aber einen Strich durch die Rechnung gezogen. Auf Grund von Meniskusbeschwerden konnte er die Tour nicht mehr fortsetzen und rief die Bergrettung an. 15 Mann der Bergrettung Hall, sowie ein Alpinpolizist stiegen zum Bergsteiger auf und waren nicht wenig überrascht, als sie am Weg auch – so gegen zehn Uhr abends – auch noch einen 79-jährigen Österreicher vorfanden. Dieser war auf Grund von Übermüdung und Entkräftung ebenfalls nicht weitergekommen. Da der Abstieg oder eine Hubschrauberbergung auf Grund der Dunkelheit nicht möglich war, wurde ein Notbiwak errichtet. Am Morgen wurden die angeschlagenen Wanderer dann mit dem Rettungshubschrauber ins Tal geflogen und in Folge ins Krankenhaus Hall geliefert.