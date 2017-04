Bildungsinnovationspreis an Karin Klocker

27.04.2017, 10:27 Uhr

In der Kategorie I – Institutionen – das Projekt „‚Zertifikatslehrgang für Intercultural Trainer‘ mit vorgelagertem ‚Basislehrgang für Erwachsenenpädagogik, Präsentation und Moderation, E-Learning Komponenten“ des Tiroler Bildungsinstituts BFI ausgezeichnet. Dabei werden Personen ausgebildet, die als MultiplikatorInnen ihr Wissen in Schulungen für Menschen mit Migrationshintergrund weitergeben. Schwerpunkte des in eigener Entwicklungsarbeit gestalteten Lehrgangkonzepts sind Global intercultural Basics, Rechtssysteme, politische Systeme, Menschenrechte, internationale Wirtschaftsbeziehungen und Interkulturalität. Als attraktives Bildungsangebot für MigrantInnen mit Hochschulbildung trägt die Professionalisierung der interkulturellen Arbeit auch zur Reduzierung gesellschaftlicher Konfliktherde bei.