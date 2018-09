Des isch Hoamat

16.09.2018, 19:01 Uhr

Bei dem von der Jungbauernschaft/Landjugend des Bezirks Ibk/Ibk Land ausgerichteten Bezirkserntedankfest bedankten sich die Bauern der Region für die heurige Ernte.

Umrahmt von einem attraktiven Festprogramm fand am vergangenen Wochenende das diesjährige Bezirkserntedankfest in Thaur statt. Nach der Feldmesse beeindruckte ein Festzug mit 64 Ortsgruppen die zahlreichen ZuschauerInnen von der Pfarrkirche bis zum Festgelände inmitten der Thaurer Felder, wo es bereits seit Freitag ein attraktives Rahmenprogramm gab. Am Freitag Abend spielten die Zillertaler Mander im Festzelt auf, am Samstag gab es ein umfangreiches Kinderprogramm mit Steyr-Traktor Vorführung, Hüpfburg, Schminkstation und Streichelzoo sowie einem Auftritt von Rockröhre Hannah. Den Ausklang des Bezirkserntedankfestes bildete dann am Sonntag der Festzug mit anschließender Musik und Tanz im Festzelt.