Erster green care Betrieb

26.07.2017, 13:36 Uhr

Führungskräfte der Landwirtschaftskammer Tirol besuchen den ersten green care Betrieb in Tirol.

Tirolweites Interesse

Nachdem der Volderer Lachhof im Jahr 2016 als erster greencare Betrieb Tirols ausgezeichnet wurde, wollten sich die Führungskräfte der LK Tirol aus den einzelnen Bezirken sowie Kammerdirektor Ferdinand Grüner ein Bild vom Jobtraining des AufBauWerkes machen. Nach einer kurzen Führung durch den Ausbildungsbetrieb referierte Lachhof-Leiter Stephan Beiser zu den Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und Herausforderungen einer sozialen Landwirtschaft: „Wir sprechen hier von höchster professioneller sozialpädagogischen Arbeit. Diese Anforderungen neben den Herausforderungen in der Landwirtschaft unter einen Hut zu bringen, lässt leider viele Landwirte vor einer Umstellung ihres Betriebes zurückschrecken“, so Beiser. „Aus meiner Sicht haben neue Projekte nur dann eine Zukunft, wenn es Kooperationen zwischen sozialen Dienstleistern und der Landwirtschaft gibt.Das Interesse für neue Projekte in Tirol ist sehr groß. Dank einer Initiative der Landwirtschaftskammer Österreich, welche Landwirte bei der Umsetzung von greencare Betrieben unterstützen möchte, konnten in den beiden letzten Jahren viele Interessenten den Lachhof besuchen. Als Teil des AufBauWerkes sieht sich selbiger als Bildungsinstitution, welche Schule am Bauernhof, eine soziale Ausbildung und gezielte Exkursionen sowie Fortbildungen in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Tirol zum Thema Green care anbietet. Kammerdirektor Ferdinand Grüner hierzu: „Einzigartig ist, dass bei allen Fortbildungen und Exkursionen die jungen Menschen vom Lachhof eingebunden sind und einen wichtigen Teil übernehmen - somit werden die genannten Aktivitäten über weite Strecken authentisch.“