Gastvortrag: „Welche Zukunft hat die Religion?“

In unserem Land sind Religionen für viele nur eine Erfindung von Menschen, die mit dem natürlichen Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Spiritualität ihr Spiel treiben und sich daran bereichern. Oder steckt vielleicht mehr dahinter? Gibt es den einen wahren Glauben? Und wer bestimmt wirklich über die Zukunft der Religion?Alfred Bohnert reist durch die Region, um eine Antwort zu bieten, die manche überraschen mag. Er lädt alle Besucher ein, bei diesem 30-minütigen Gastvortrag ihre eigene Bibel mitzubringen – egal, welche Übersetzung man zur Hand hat. Hier in Hall spricht er am Samstag, den 6.1.2018, um 18.30 Uhr im Königreichssaal (Kirchengebäude) von Jehovas Zeugen in der Galgenfeldstr. 1. Jeder ist unverbindlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, es findet keine Kollekte statt.Detaillierte Informationen und Videos zu Jehovas Zeugen kann man auf www.jw.org finden, z. B. das Video „Das erwartet Sie in einem Königreichssaal“ Max Tinello, max.tinello@gmx.at, www.jw.org