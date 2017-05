Haller Kindergärten verlängern Öffnungszeiten

15.05.2017, 10:21 Uhr

Tarif-Erhöhung nur bei Zusatzleistungen

„Die Ausweitung der Ferienbetreuung und der damit verbundene höhere Aufwand erfordert eine finanzielle Anpassung. Es werden aber lediglich die Kosten bei den Zusatzleistungen ab 1. September 2017 erhöht, die monatlichen Entgelte bleiben gleich“, erklärt die Haller Bürgermeisterin Eva Posch den Beschluss des Gemeinderates. Außerdem wolle man den privaten Kindergärten "nicht das Wasser abgraben".Ein Beispiel: Bei einem Kindergartenbesuch bis 14 Uhr in den Sommer-, Semester- oder Osterferien wird das Entgelt für das 1. Kind von 15,90 Euro auf 30,- Euro pro angefangener Woche erhöht. Für das 2. Kind betragen die Kosten künftig 20,- Euro – bisher 10,50 Euro. Weitere Kinder bleiben wie schon bisher entgeltfrei. Für die neu eingeführte Betreuung am Allerseelentag, am Oster- und Pfingstdienstag, sowie am Josefitag, werden keine gesonderten Entgelte eingehoben. Die Befreiungen nach den Richtlinien der Stadt gelten auch für die Ferientage.