Hausmesse bei „Hribar XL Fliesen & Terrassenplatten“

23.04.2017, 20:43 Uhr

Beim Familienbetrieb Hribar gibt es zudem einiges Neues: Neben dem großen Lager in Hall bietet Hribar nun auch ein XLLager in Italien. Darin finden sich von günstigen Kellerfliesen über großformatiges Feinsteinzeug in den Größen 30x60 cm oder 60x60 cm (das sind die gängigsten, so die Expertenfamilie) bis hin zum Verkaufsrenner Feinstein-Terrassenplatten einfach alles. Als Spezialist für Terrassenplatten wird tirolweit eine große Auswahl an Formaten geboten, mit mehr als 120 verschiedene Modellen. Von topaktuelle Fliesen oder Feinsteinzeug für den Innen- und Außenbereich, Hribar Fliesen hält eine große Auswahl bereit. Im Lager sind stets mehr als 30.000 Quadratmeter Fliesen und Terrassenplatten verschiedener Materialien und in unendlich vielen Designs lagernd. Auch der besten Preis kann über Großeinkäufe direkt vom Hersteller garantiert werden.Öffnungszeiten bei der Hausmesse sind wochentags von 8:00-18:30 Uhr und samstags von 8:00-14:00 Uhr. Gerbergasse 1, 6060 Hall in Tirol, Tel.: 05223/56736