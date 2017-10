Herbstkonzert der Bürgermusikkapelle Absam

AT

Am Samstag, den 28. Oktober 2017 um 20.00 Uhr lädt die Bürgermusikkapelle Absam, unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Werner Kreidl und Obmann Benjamin Willard, zum diesjährigen Herbstkonzert ins VZ KIWI in Absam ein.



Auch heuer hat die Musikkapelle wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Da Kapellmeister Werner Kreidl in diesem Jahr erstmals das Herbstkonzert dirigieren wird, möchte er sich mit ausgewählten Musikstücken musikalisch vorstellen. Das Konzert wird im ersten Teil konzertanter Musik und im zweiten Teil gehobener Unterhaltungsmusik gewidmet. Dabei werden einige Solisten aus den eigenen Reihen zu hören sein. Es werden Werke von Florian Bramböck, Tilman Susato, Andrew Loyd Webber, sowie ein Konzertstück für Klavier und Orchester anlässlich des 100-jährigen Geburtstages von Anton Erich Kratz aufgeführt. Die Bürgermusikkapelle Absam freut sich über zahlreiche BesucherInnen!