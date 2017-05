Hohe Treffsicherheit im Bataillon Rettenberg

04.05.2017, 11:55 Uhr

Die Kompanien Baumkirchen, Fritzens, Kolsassberg, Wattens-Wattenberg und Volders messen sich im Wettbewerb

Im Bataillon Rettenberg, das sich aus den fünf Kompanien Baumkirchen, Fritzens, Kolsassberg, Wattens-Wattenberg und Volders mit insgesamt fast 500 Mitgliedern zusammensetzt, wird ein besonderer Wert auf die Pflege des Schießwesens gelegt.Das heurige Bataillonsschießen wurde von der Schützenkompanie Wattens-Wattenberg abgehalten und in Wattens durchgeführt.Dabei zeigte sich die hohe Treffsicherheit der 62 teilnehmenden Marketenderinnen und Schützen. Im Einzelbewerb ging der erste Platz an Georg Erler von der Schützenkompanie Volders. Den zweiten Platz belegte Hannes Erler ebenfalls von der Kompanie Volders und den dritten Platz Franz Egger-Riedmüller von der Schützenkompanie Fritzens.Den besten Tiefschuss erzielte Luis Grubinger von der Kompanie Wattens-Wattenberg. Der zweitbeste Tiefschuss konnte Tobias Fliri von der Kompanie Baumkirchen und den drittbesten Erich Klingenschmid von der Kompanie Volders jeweils für sich verbuchen.Mit großer Spannung wurde das Ergebnis der Mannschaftswertung erwartet, ging in den letzten Jahren doch meistens die Schützenkompanie Fritzens als Sieger hervor. Heuer zahlten sich die Trainingseinheiten aus und die Kompanie Kolsassberg konnte die Mannschaftswertung gewinnen und für ein Jahr die Schützenscheibe in ihrem Vereinslokal als Erinnerung aufhängen. Um den zweiten Platz kämpften die Kompanien Fritzens und Volders sehr hart. Mit knappen Vorsprung konnte schlussendlich die Kompanie Fritzens den zweiten und die Kompanie Volders den dritten Platz belegen.