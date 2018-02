Israelische Botschafterin zu Besuch in der Münze Hall

10.02.2018, 00:00 Uhr

Hall AG-Prokurist Andreas Ablinger führte die Botschafterin durch die altehrwürdigen Museumsräume, in denen die reiche Haller Münzgeschichte anschaulich dargestellt wird. Talya Lador-Fresher zeigte sich ob der florierenden Exportgeschichte des Haller Talers anno 1792 sehr beeindruckt.Dass Münzen auch in früheren Jahrhunderten der Imagewerbung dienten, begeisterte die Botschafterin: Maximilian I. nutzte seine 1508 in Hall geprägten Münzen als Propagandamittel, um aktuelle Ereignisse seiner Zeit zu verewigen.„Geschicktes Marketing anno dazumal“ freute sich Lador-Fresher Interessantes zu erfahren. Am Schluss des Museums-Rundgangs zeigte man der israelischen Botschafterin den Gebrauch der Spindelpresse. Somit prägte sie ihren eigenen Haller Taler, den sie als Erinnerungsstück mit nach Wien nahm. Sie versicherte, den Besuch des Museums Münze Hall weiter zu empfehlen.