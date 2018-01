Hall in Tirol: Herz-Jesu-Basilika (ehem. Stiftskirche) |

Karfreitag, 30. März 2018, 15 Uhr

Hall, Herz-Jesu-Basilika (Stiftskirche)



Eintritt frei



Karfreitagsliturgie



Cantori Gregoriani Milano

Ltg: Fulvio Rampi



Am Karfreitag wird in den christlichen Kirchen etwas gepriesen und besungen, was man kaum je nur denken möchte, nämlich die Ohnmacht des allmächtigen Todes. Jener Tod Gottes am Kreuz, der qualvolle Tod des Menschensohns, wird genau erzählt, in wunderbarer Harmonie feierlich besungen im ersten Jahrhunderte alten lateinischen Gesang der Kirche: Alles Heil für die Welt geht von ihm aus – vom Kreuz, dem Ort schlimmsten Endes. Immer wieder singen sie O crux, ave – sei gegrüßt, Kreuz – und in langer Klage über sein Leid fragt Christus selbst Popule meus, quid feci tibi? aut in quo contristavi te? Responde mihi. – O du mein Volk, was tat ich dir? Betrübt’ ich dich? Antworte mir! An diesem Nachmittag um 15 Uhr ist die Passion, die Tragödie der Menschen und alle Hoffnung zu erleben. Still und machtvoll wie selten.