LR Patrizia Zoller-Frischauf besucht Computeria in Rum

05.05.2018, 00:00 Uhr

„Die Computerias sind wichtige Zentren der Freiwilligenarbeit, des Bürgerengagements und des Austausches zwischen den Generationen. Alt und Jung entdecken gemeinsam die vielfältigen Möglichkeiten der neuen Technologien und tauschen sich aus“, freut sich Seniorenlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.„Im Alter Neues zu erlernen, hält nicht nur geistig fit, sondern fördert auch die Lebensqualität. Insbesondere der sichere Umgang mit den modernen Technologien, der heute so wichtig und unverzichtbar geworden ist, gibt den Seniorinnen und Senioren, nach dem Motto ‚Mittendrin statt nur dabei‘, die Möglichkeit an der modernen Gesellschaft teilzuhaben“, so Zoller-Frischauf.

Die Generationentreffs gibt es bereits in allen Tiroler Bezirken, weitere Einrichtungen sind laufend geplant. „Das Generationenprojekt des Landes wird sehr gut angenommen. Insbesondere Gemeinden können damit einen wesentlichen Akzent in ihrer Seniorenpolitik setzen“, ergänzt LRin Zoller-Frischauf. Mit über 300 Ehrenamtlichen ist das Netzwerk Computeria Tirol eines der größten Freiwilligenprojekte des Bundeslandes.Zur Zeit nehmen 90 SeniorInnen das Angebot an und die Computeria findet jeden Di und Do von 9.00 bis 11.00 Uhr und am Mi, von 15.30 bis 17.30 Uhr im SOKO in Neu-Rum statt – auch Schüler der NMS Rum unterstützen die Aktion und sind am Mittwoch mit dabei