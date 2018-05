Neuer Kommandant für die Polizeiinspektion Rum

04.05.2018, 11:05 Uhr

Laufbahn Maximilian Oberdorfer

Landespolizeidirektor Helmut Tomac nahm am 2. Mai 2018 im Beisein des Bezirkspolizeikommandanten von Innsbruck-Land, Obst Gerhard Niederwieser, die Ausfolgung des Bestellungsdekrets vor und gratulierte dem Beamten zu seiner neuen und verantwortungsvollen Führungsaufgabe.KontrInsp Maximilian Oberdorfer vollendet im Juni 2018 sein 35. Exekutivdienstjahr. Nach Absolvierung des Grundausbildungslehrganges in der Gendarmerieschule Wiesenhof (GAL 1/83-T) verrichtete er ein Jahr Dienst auf dem Gendarmerieposten Neustift i.St. Anschließend wurde er zum Gendarmerieposten Wattens und nach einem weiteren Jahr nach Rum versetzt. Den Grundausbildungslehrgang zum dienstführenden Gendarmeriebeamten besuchte er 1990/91 in der Gendarmeriezentralschule in Mödling. Nach deren Abschluss kehrte KontrInsp Oberdorfer zum Gendarmerieposten Rum zurück. Nach einer grenzspezifischen Ausbildung war er von Juli 1997 bis April 1998 der Grenzkontrollstelle Brenner-Bundesstraße zugeteilt. Es folgten einige Zuteilungen zu mehreren Dienststellen unter anderem von April 2000 bis 2003 zum damaligen GP Gries am Brenner / AGM Kontrollgruppe Wipptal. Danach kehrte er zur heutigen Polizeiinspektion Rum zurück, wo er seither als dienstführender Beamter im Einsatz ist.Mit 1. Mai 2018 folgte KontrInsp Maximilian Oberdorfer als Inspektionskommandant der PI Rum KontrInsp Roland Peer nach, der mit 31. März 2018 in den Ruhestand trat.