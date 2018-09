Neuer Teilnehmerrekord

23.09.2018, 12:09 Uhr

Mehr als 350 Kinder besuchten am vergangenen Samstag den 3. Familiensporttag des ASVÖ Tirol und konnten sich ein Bild vom sportlichen Angebot der Vereine in und rund um Hall machen.

Vereine präsentieren ihre Leistungen

Zusammenwirken zahlreicher Unterstützer

Waren es vor zwei Jahren „nur“ 200 Kinder, die das neu geschaffene Event besuchten, so waren es im letzten Jahr bereits 250 sportinteressierte Kids. „Eigentlich haben wir für heuer die 300er Marke angepeilt, erfreulicherweise sind es mehr als 350 Kinder und ebenso viele Erwachsene geworden, die das Angebot unserer Mitgliedsvereine wahrgenommen haben“, so Bezirksobmann Georg Hubmann. „In Ergänzung zum schulischen Angebot möchte der ASVÖ Tirol jedem Kind in Tirol zumindest einmal die Möglichkeit bieten, mit dem Vereinssport in Berührung zu kommen.“So konnten die Kids beispielsweise am Kletterturm des Alpenvereins ihre Boulderqualitäten testen, gleich daneben gabs für besonders Mutige die Möglichkeit gegen die Takewando-Kämpfer des TV Hall anzutreten oder sich bei der Breakdance-Station des park-in ein paar coole Tips zu holen. Aber nicht nur die Kids profitierten vom Familiensporttag, auch deren Eltern bekamen Einblick in das vielfältige Sportangebot der Region. „Am Ende profitieren auch unsere Mitgliedsvereine von den vielen TeilnehmerInnen, denn bei den meisten steigt nach jedem Event die Zahl der Neuanmeldungen deutlich an“, so Hubmann.Auch Vizebgm Werner Nuding schätzt den Benefit für die BürgerInnen der Stadt Hall, welche für dieses Event das Sportareal „Untere Lend“ einen Tag lang unentgeltlich zur Verfügung stellte: „Wenn man die Begeisterung der rund 350 Kinder sieht, wie sie interessiert das Angebot der Vereine prüfen, zusammen mit ihren Eltern Spaß haben und neue Freundschaften schließen, dann geht einem einfach das Herz auf“, so Nuding. Wesentlich trägt auch der SV Hall als Mitorganisator zum Erfolg des Familiensporttages bei: „Wir stellen jedes Jahr rund 20 Funktionäre und freiwillige Helfer, die von der Beschallung über die Gastronomie bis zur Müllentsorgung einen reibungslosen Ablauf des Events garantieren“, so Obmann Alex Breitfelder. Schließlich tragen auch die Sponsoren zum Erfolg des Events bei - die Tiroler Versicherung stellt jedes Jahr den Hauptpreis der Gewinnverlosung, die Intersportfiliale Vomp spendet zahlreiche Sachpreise und die Tiroler Bezirksblätter übernehmen die mediale Begleitung. „Mit dieser win-win Strategie werden wir schon bald die 500er Marke knacken können“, gibt sich ASVÖ Tirol Bezirksobmann Georg Hubmann für die Zukunft des Events optimistisch.