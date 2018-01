Pergolesi Stabat Mater (1736)

So. 25. März 2018, 20.15 UhrHall, Salzlager19.15 Uhr EinstimmungPergolesi Stabat Mater (1736)Francesca Cassinari – SopranElena Carzaniga – AltLa Divina ArmoniaMayumi Hirasaki, Diego Castelli, Ayako MatsunagaAnna Maddalena Ghielmi – ViolineGianni de Rosa – ViolaAnna Camporini – CelloVanni Moretto – KontrabassLtg: Lorenzo Ghielmi – OrgelGiovanni Battista Pergolesis Stabat Mater gehört zu den bekanntesten und innigsten Vertonungen des mittelalterlichen Textes über die Mutter Jesu in ihrem Schmerz um den gekreuzigten Sohn. Er schuf es mit 26 Jahren, kurz vor seinem frühen Tod. Bestechend und bestürzend ist die einfache und natürlicheSprache, die Vermenschlichung von Maria, emotional umgesetzt. J.S. Bach schätzte das Werk sehr; er führte eine deutsche Fassung auf der Grundlage des 51. Psalms auf. Das italienische Ensemble La Divina Armonia um den langjährigen Cembalisten von Il Giardino Armonico, Lorenzo Ghielmi, lässt Pergolesi in Verbindung mit Passionsmusik seines Freundes Francesco Feo erklingen.

