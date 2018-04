Schockierender Fund in Fritzens: Leiche in Plastiksack

28.04.2018, 10:12 Uhr

Bei Flurreinigungsarbeiten wurde eine männliche Leiche gefunden. Die Polizei geht von einem Mord aus.

FRITZENS. Die Landespolizeidirektion Tirol teilt mit, dass am 27.04.2018, gegen 14.00 Uhr im Zuge von Flurreinigungsarbeiten, westlich des Fußballplatzes in 6122 Fritzens eine vermutlich männliche Leiche aufgefunden wurde. Die Leiche war in einem Plastiksack verstaut, oberflächlich eingegraben und mit Ästen bedeckt worden. Die Auffindesituation lässt den begründeten Schluss zu, dass die Person durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen sein muss. Aufgrund der langen Liegezeit und der damit verbundenen starken Fäulnisveränderung der Leiche können derzeit keine Angaben zur Identität des Opfers gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat die Obduktion der Leiche angeordnet, da starke Kopfverletzungen festgestellt werden konnten.Vermisste Personen sind derzeit nicht gemeldet. Man spekuliert, dass die Leiche erst später nach Fritzens transportiert wurde.