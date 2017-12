Stadt Hall investiert in Bildung

30.12.2017, 00:00 Uhr

Ebenfalls "aufgebläht wird das Budget durch den Ankauf der NMS Dr. Posch, der nach Ablauf des Leasingvertrages mit Euro 4,3 Mio zu Buche schlägt, wobei der Kaufpreis bereits durch Erlag als Kaution angespart ist und somit nicht gesondert finanziert werden muss.

Gründstücke für Kinderzentrum

Kritik von Bürgerliste "Für Hall"

Für die künftige Realisierung eines Kinderzentrums und einer neuen Volksschule in Schönegg sowie Sportanlagen sind Mittel für Grundankauf von mehr als einer Million Euro eingeplant.Bis man dort mit dem Bau beginnt, werden allerdings noch einige Jahre vergehen. Die alte Volksschule Schönegg kann noch einige Jahre verwendet werden. Durch die Übersiedlung der NMS von Schönegg in das neue Schulzentrum werden dort viele Räume frei, die übergangsweise anders genutzt werden können. So sind Mittel von Euro 500.000,- für die Adaptierung der in der Schule Schönegg freiwerdenden Räume für drei Kindergartengruppen vorgesehen. Dabei wird darauf geachtet, dass so wenig Geld wie möglich in das Gebäude gesteckt wird, welches ja in ein paar Jahren abgerissen werden soll. Die Einrichtung ist so konzipiert, dass sie dann in das neue Kinderzentrum übersiedelt werden kann."All diese Ausgaben werden ermöglicht durch zuverlässige Einnahmen aus Ertragsanteilen und insbesondere der Kommunalsteuer, die sich dank der tüchtigen UnternehmerInnen mit ihren Belegschaften stetig gut entwickelt. Es wird auch auf die städtischen Ersparnisse in Form von Rücklagen geachtet, sodass auch hier solide Voraussetzungen erhalten bleiben", freut sich Bgm. Eva Posch.Das Budget für 2018 wurde mit großer Mehrheit im Haller Gemeinderat beschlossen. Dagegen stimmte geschlossen die Fraktion "Für Hall"."Die Budgetdaten sind bei weitem nicht so gut, wie die Bürgermeisterin behauptet", meint GR Nicolaus Niedrist. "Für jede größere Investition müssen wir Schulden aufnehmen, die Rückzahlungen fressen dann die ganzen Finanzmittel auf. In anderen Gemeinden stehen jedes Jahr 10 bis 15 % des Budgets zur freien Verfügung, in Hall nur 1 %. So kann es nicht weitergehen", sagt Niedrist, der fordert, dass bei den Ausgaben der Rotstift angesetzt wird. "Für das nächste Budget wünsche ich mir, dass alle Ausgaben durchleuchtet werden und endlich gespart wird, damit wir Rücklagen bilden können."