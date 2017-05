Theater, das die Herzen bewegt

04.05.2017, 15:49 Uhr

Dieses Jahr wird bei den Haller Gassenspielen das Peter Turrini-Stück "Der tollste Tag" aufgeführt.

HALL. Zum siebten Mal ist die Bühne der Haller Gassenspiele an einem anderen Ort der schönen, historischen Altstadt zu finden. Diesmal wurde der Innenhof des Bezirksgerichts (Schulgasse 6) ausgewählt. Dieser bietet die perfekten Voraussetzungen für das, was Gesamtleiter und Regisseur Alexander Sackl und sein Team sich für den heurigen Sommer überlegt haben.Auf dem Spielplan steht "Der tollste Tag" von Peter Turrini, dessen „Wirtin“ 2013 bei den Haller Gassenspielen zu sehen war. Der Inhalt ist weithin bekannt – es ist das Figaro-Thema: Als Graf Almaviva bei seiner Zofe Susanne sein Recht auf die erste Nacht geltend machen will, stößt er auf Granit. Gemeinsam mit ihrem Zukünftigen (Figaro), einer guten Portion Frechheit und der Unterstützung der Gräfin persönlich macht sie die plumpen Verführungskünste des lüsternen Alten zunichte.Turrini hat das Rokokogeflecht der Handlung – fast zweihundert Jahre nach der Uraufführung – radikal verwandelt und dem Happy-End eine neue Schlussmoral entgegengestellt, die dem Zuseher neben bester Unterhaltung dann vielleicht zu denken geben mag.Das Publikum erwartet eine Commedia dell’Arte, große Besetzung, aufwändige, historische Kostüme und ein ausgeklügeltes Lichtkonzept. "Hauptdarsteller" ist ein modulares, sich ständig veränderndes Bühnenbild, das gleichwohl Darsteller und Zuseher in unterschiedlichste Räume versetzt. Das Ganze funktioniert ohne technischen Aufwand – mehr sei an dieser Stelle nicht verraten – man darf gespannt sein.Die eigens komponierte Musik von Alexander Sackl, dargebracht von der Gassen-Band und gesungen von den leidenschaftlichen Darstellern runden das Gesamtkonzept ab und garantieren dem Publikum wiederum sommerliches Theatervergnügen vom Feinsten.

Spektakuläre Plätze

Die Liste der bereits von den Haller Gassenspielen bespielten Plätze ist mittlerweile übrigens ganz ansehnlich: Auch in der Schmiedtorgasse, auf dem Ostplatz der Pfarrkirche, dem Bachlechnerplatzl, in der Burg Hasegg, am Stiftsplatz, und auf demPausenhof der Bachlechnerschule stand ihre Bühne."Der tollste Tag" ist 15 Mal vom 9. Juli bis einschließlich 5. August 2017 um jeweils 20 Uhr zu sehen.Alle Termine, Informationen und mehr finden Sie auf:www.gassenspiele.at oder www.facebook.com/hallergassenspiele