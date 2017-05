Voller Aufguss!

14.05.2017, 21:20 Uhr

Erfolgreiches Lustspiel in der Dorfbühne Tulfes mit “Der Sauna-Gigolo“

Theaterbesprechung von Peter Teyml

TULFES. Wenn Autor Andreas Wening zur Feder greift, kommt er gleich zur Sache, er weiß, wie seine Klientel tickt und liefert entsprechend. So auch im Dreiakter „Der Sauna-Gigolo“, in welchem drei Frauen ziemlich garstig über abwesende Geschlechtsgenossinnen sprechen, aber auch der Saunameisterin und sich selbst nichts ersparen.Ein fescher Masseur als „Wellness – Wunderwaffe“ und ein Kosmetikfachmann bringen in der Folge jene Unruhe und Verwirrung in die Damenwelt, die bald die Ehemänner der Drei auf den Plan ruft. Intrige, Neid, Doppelmoral – die ganze Palette fehlgeleiteter Eifersucht kommt zutage, den Rest besorgen Verwechslungen und Fehlinterpretationen.Die eventuell vom Publikum erwartete Erotik knistert zwar nicht, aber dafür regieren gekonnt deftige Sager, wobei sich die fünf Damen und sechs Herren des Laienensembles auf Augenhöhe begegnen und dabei recht oft Szenenapplaus kassieren können.Claudia Gapp als Ursel, Lydia Pachler als Lisbeth, Elisabeth Angerer als Theresa verkörpern glaubwürdig eigenständige Charaktere, die nur der Tratsch verbindet. Brigitte Auer gibt frisch und natürlich die schlagfertige Saunameisterin sowie Brigitte Kössler die flotte Chefin. Paul Auer kann komödiantisch reizvoll Gerhards Naivität ausspielen, Helmut Kohler als Kasimir, Hermann Junker als Wolfgang und Josef Eller als Dr. Möbius sind das schon bewährte Ensembletrio der Bühne, Publikumslieblinge und „Spitzbuam“. Hannes Angerer will man durchgehend den feschen Proficharmeur Sandro abnehmen, Didi Kunze ist der schon fast obligate Stücke – Schwule als Kosmetiker Jerome, glänzend ausgewalzt und dementsprechend beklatscht.Spielleiter Gottfried Eller konnte dem Ensemble wenig ersparen, Textfülle und Verwandlungskünste forderten ganze Arbeit. Eine Augenweide ist das Bühnenbild von Willi Ghetta, verständlich und professionell gestaltet.Am Schluss stellt man sich die Frage: „Sind denn Frauen wirklich so böse?“ Und hofft, das sei nur im Theater. Wer weniger die feine Klinge als den saftigen Schenkelklopfer liebt, wird in diesem Stück auf seine Rechnung kommen, gespielt wird bis zum 3. Juni.