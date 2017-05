Weinkeller in Maßbarbeit

02.05.2017, 11:01 Uhr

Erreicht werden diese Fähigkeiten einerseits durch die Ausbildung in den Tischlereibetrieben und andererseits durch Projektarbeiten im Rahmen der vierten Berufsschulklasse der TFBS – Holztechnik in Absam. Die SchülerInnen arbeiten ein konkret umzusetzendes Projekt aus, welches vom Kundengespräch, Maßaufnahme am Bau, Entwurfsarbeit, Planung, CNC-Programmierung und letztlich der Fertigung mit neuesten Technologien im Tischlereibereich umfasst.Die aktuellen Projekte unter der Leitung der Fachlehrer Johannes Plank und Bernd Weber waren einerseits die Erneuerung der Möbel im Werkstättenbereich der Berufsschule mit der Entwicklung eines ausgeklügelten Arbeitstisches auf Rollen, wo Fräs- oder Schleifarbeiten sicher und sauber durchgeführt werden können, und der Entwurf sowie Fertigung einer Weinkellereinrichtung in Eiche Antik für die HLW – Kufstein.So kann dort im richtigen Ambiente praxisnaher Unterricht in der Kunst der Weinkultur gestaltet werden. Die Umsetzung solch intensiver Projekte ist neben dem enormen Engagement der SchülerInnen auch durch den großen Einsatz der LehrerInnen der TFBS – Holztechnik möglich.