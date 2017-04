Wohnanlage Schulstraße in Rum fertig gestellt

27.04.2017, 10:43 Uhr

„Wir sind stolz nach sehr kurzer Bauzeit so qualitativ hochwertigen und leistbaren Wohnraum in bester Lage von Rum an die neuen Eigentümerfamilien übergeben zu können. Es war nicht einfach die harten Forderungen der Gemeinde Rum mit mehr als zwei Drittel geförderten Wohnungen wirtschaftlich darzustellen und zudem Wohnraum auf höchstem Niveau zu realisieren. Mit viel Geschick und Erfahrung konnten wir die Ansprüche der Gemeinde und die Vorstellungen der ehemaligen Grundeigentümer erfüllen. Damit ist es gelungen, privates Bauland für leistbares Wohnen zu mobilisieren. Dies gelingt allerdings nur mit einem ausgewogenen Verhältnis geförderter zu frei finanziertem Wohnbau, denn der frei finanzierte Wohnbau stützt den sozialen Wohnbau indirekt. Besonders zu erwähnen ist, dass 100% der Leistungen an heimische Unternehmen vergeben wurde und somit die gesamte Wertschöpfung wieder in den heimischen Kreislauf geflossen ist“, erklärt Geschäftsführer Alexander Wolf.