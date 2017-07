Bilanz - „ASVÖ Triathlonzug powered by Raiffeisen 2017“ : 22 Jahre und kein bisschen leise !

19.07.2017, 12:30 Uhr

22 Jahre und kein bisschen leise!

Der diesjährige „ASVÖ Triathlonzug powered by Raiffeisen 2017“ geht in die verdiente Sommerpause. Vor 22 Jahren in Seefeld beim legendären Mountainman von Präsident Julius Skamen ins Leben gerufen, ist die Anziehungskraft ungebrochen. Jetzt nach sechs Stationen kann der Triathlonverband Tirol und die Veranstaltervereine mehr als nur eine positive Bilanz ziehen. „Es macht einfach nur Freude, wenn man sieht wie beliebt unser Zug auch nach mehr als zwei Jahrzehnten noch ist. Unglaublich auch die Leistungen der Nachwuchsathleten von sechs bis 19 Jahren. Zwei Bewerbe vor Schluss beherrschen die Tiroler Nachwuchsathleten auch beeindruckend die Zwischenwertung, von 14 möglichen sind die Tiroler bei elf am ersten Platz. Einfach gewaltig, Gratulation an alle die dazu beitragen!“ zieht Präsident Julius Skamen eine positive und erfreuliche Zwischenbilanz.

Nach der Sommerpause geht es am 26. August im Salvenaland in Hopfgarten weiter, die Abschlussstation gelangt dann am 2. September im Rahmen der Junior-Challenge Walchsee-Kaiserwinkl zur Austragung.Schüler E m1. PERNHOFER Laurenz (Triathlonverein Kitzbühel)Schüler E w1. HÖLLER Lara (TriTeam SC Leutasch)Schüler D m1. HUTER Luis (Tri-X-Kufstein)Schüler D w1. BERGER Elisabeth (Triathlonverein Kitzbühel)Schüler C m1. DORNER Leo (TSV Brannenburg)Schüler C w1. FUCHS Lilly (Triathlonverein Kitzbühel)Schüler B m1. FREISINGER Simon (Tri-X-Kufstein)Schüler B w1. FÜRRUTTER Samra (Make it Happen Zillertal)Schüler A m1. FREISINGER Matthias (Tri-X-Kufstein)Schüler A w1. FLEISCHHACKER Lisa (Wave Tri Team TS Wörgl)Jugend m1. SCHATT Marinus (TSV Brannenburg)Jugend w1. VESELY Verena (1. Raika TTC Innsbruck)Junioren m1. FRIESS Christopher (Wave Tri Team TS Wörgl)Junioren w1. HUBER Anna (TSV Brannenburg)