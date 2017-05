Finaleinzug knapp verpasst

10.05.2017, 10:38 Uhr

Wie knapp Sieg und Niederlage beisammen liegen, das musste vergangenen Dienstag der SV Hall schmerzlich zur Kenntnis nehmen.

Tolle Leistungen, wenig Zuschauer

Im Halbfinalspiel des Kerschdorfer Tirolcups standen einander die vier besten Amateurmannschaften Tirols gegenüber, darunter auch der SV Hall und der FC Kitzbühel. Nach dem Unentschieden im Frühjahr war dies das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften und auch diesmal gab es innerhalb der regulären Spielzeit keinen Sieger. Beim alles entscheidenden Elferschießen waren die Haller schon einen Treffer vorne, konnten aber den Deckel nicht draufmachen. Und so zog am Ende anstelle der Haller Löwen der FC Kitzbühel ins Finale des Kerschdorfer Cups ein.„Unsere Mannschaft hat toll gekämpft, aber das Elfmeterschießen hat eben seine eigenen Gesetze“, meint ein enttäuschter Trainer Akif Güclü nach dem Spiel. Auch Obmann Alex Breitfelder macht seiner Enttäuschung ein wenig Luft: „Der SV Hall zählt zu den besten Fußballmannschaften Tirols, von den Zuschauerzahlen her ist aber jedes Bezirksligamatch besser besucht als unsere Cup- bzw. Meisterschaftsspiele in Tirols höchster Fußballspielklasse.“ Angesichts der Tatsache, dass bei dem Match mehr mitgereiste Kitzbühler Fans anwesend waren als Haller eine berechtigte Kritik.