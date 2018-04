21.04.2018, 09:32 Uhr

Traumhaftes Wetter und eine perfekte Organisation prägten sie Schlussetappe der Tour of the Alps quer durch das Südöstliche Mittelgebirge.

Während der Start der fünften Etappe in Rattenberg noch bei humanen 10 Grad erfolgt war, stiegen Temperatur und Puls der Superstars rund um Chris Froome und Thibaut Pinot auf der Strecke Maria Stein-Alpbach kontinuierlich an. Mit einer kurzen Erholungsstrecke im Inntal gings dann von Schwaz nach Hall und von dort kletterte der Tross mit leichter Verspätung über Ampass weiter ins Südöstliche Mittelgebirge nach Aldrans. Über Lans und Igls gings dann wieder runter zum Kreisverkehr und rauf nach Aldrans, von wo es dann noch einmal dieselbe Runde zu bewältigen gab. Der finale Zieleinlauf erfolgte im Herzen der Landeshauptstadt, wo dann auch die Siegerehrung stattfand. Nach 164 anstrengenden Kilometern der Schlussetappe stand schließlich der Franzose Thibaut Pinot als Gesamtsieger fest - Sieger war aber vor allem das Land Tirol, dessen Städte, Täler und Dörfer sich einmal mehr von ihrer schönsten Seite zeigten. Mit Kaiserwetter und winterlicher Bergkulisse konnten einmal mehr die Vielfalt und Schönheit unseres Landes in die ganze Welt getragen werden. Alles in allem eine gelungene Generalprobe für die Rad WM vom 22. bis 30. September.