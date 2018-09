Gerechte Punkteteilung in Hall

09.09.2018, 14:07 Uhr

Nach einer mehr als verdienten 1:0 Führung zur Pause verabsäumten es die Haller in Hälfte Zwei, den Sack endgültig zuzumachen.

St. Johanner Blitzstart in Hälfte Zwei

Schon von Beginn an machten die Hausherren gehörig Druck, insbesondere Rückkehrer Marco Hesina brachte die St. Johanner Defensive des öfteren ins Schwitzen. Dennoch dauerte es bis Minute 32, ehe Halls Torjäger Nr. 1 nach einem Verteidigungsfehler der Gäste einnetzen konnte. In der Folge erspielten sich die Haller noch eine Reihe von Torchancen, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Auf der anderen Seite gab es für Hall-Keeper Matthias Rettenwander 45 Minuten lang beinahe nichts zu tun, unkoordinierte Einzelangriffe der Gäste verliefen im Sand.In der Kabine war dann Trainer Thomas Handle recht gut zu hören, und seine Jungs schienen sich seine netten Worte auch wirklich zu Herzen genommen zu haben. Denn nach dem Wiederanpfiff dauerte es gerade einmal zwei Minuten, ehe die Gäste zum 1:1 ausglichen. Halls Löwen schlugen aber schon nach zwölf Minuten zurück, Jurica Mandic setzte seinen ersten Saisontreffer ins linke untere Eck. In der Folge entwickelte sich ein rassiges Spiel auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für die Gäste. Der Ausgleichstreffer für St. Johann in Minute 70 bedeutete gleichzeitig auch den Endstand. Hall und St. Johann trennen sich mit einem gerechten Unentschieden, die beiden Mannschaften liegen aktuell auf Platz 5 bzw. 6 der UPC Tirolliga. Aufsteiger Volders kommt währenddessen immer besser in die Gänge, die Streiter-Jungs besiegen die Union Innsbruck mit 3:0 und klettern somit auf Platz 10.