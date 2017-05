Gewichtheben - Anna Lamparter - österr. U-13-Meisterin

02.05.2017, 08:56 Uhr

Anna Lamparter siegt im Mehrkampf und gewinnt Silber im Gewichtheben

eindrucksvolle Machtdemonstration in der Leichtathletik durch die KSV-YoungstersSehr erfolgreich verlief die österreichische Schülermeisterschaft im Gewichtheben und athletischem Mehrkampf (30-m-Sprint - 3-Sprung und Kugelschockwurf) für die Jung´s und Mädels vom KSV-RUM im oberösterreichischen Lochen.Schlussendlich konnten die KSV-Youngsters über 1 x GOLD und 3 x SILBER jubeln.Erfreulich war dass alle Rumer Nachwuchsheber im Gewichtheben mit ausgezeichneten Technikpunkten aufwarten konnten. Bei 258 Versuchen wurde nur 7 mal die Höchstwertung von den Technikwertern (Bundestrainer Hans Lechner mit den Sportwarten) vergeben –4 mal entfielen diese auf Rumer Versuche von Anna Lamparter (3) und Florian Barth (1).Aber auch in den Leichtathletik-Disziplinen –– überzeugten unsere Youngsters mit Top-Leistungen und feierten in 2 Disziplinen einen Doppelsieg!

2 x Silber für Florian Barth (Gewichtheben / Mehrkampf)

30-Meter-Sprint:1. Florian Barth – U 13-Klasse (RUM) – 4,99 sec2. Anna Lamparter – U 13-Klasse (RUM) – 5,00 sec3-Hopp-Sprung:1. Anna Lamparter – U13-Klasse (RUM) – 7,00 Meter2. Florian Barth – U13-Klasse (RUM) – 6,85 MeterKugel-Schockwurf:1. Lena Raidel – U 13-Klasse (Lochen) – 10,32 Meter3. Anna Lamparter – U 13-Klasse (RUM) – 8,33 MeterNachdem Victoria Steiner aus Altersgründen nicht mehr startberechtigt war, sprang Anna Lamparter in ihre Fußstapfen. Anna lieferte einen überragenden Wettkampf ab und konnte mit 45 kg Reißen und 55 kg im Stoßen erstmals die Traummarke von 100 kg im Zweikampf erreichen. Obwohl Anna gleich 3 x die Höchstnote für die technische Ausführung bekam, musste sie sich im Gewichtheben der Lokalmatadorin Lena Raidel um 2,5 Punkte geschlagen geben. Mit dieser Zweikampfleistung ist Anna nur mehr 3 kg von der Aufnahme in den A-Kader entfernt.In den Leichtathletikdisziplinen drehte Anna die Reihenfolge mit hervorragenden Leistungen um (7,00 Meter beim 3-Hopp-Sprung – Bestweite von allen Teilnehmern) und feierte den vielumjubelten Sieg mit 547,4 Punkten.Florian Barth (U 13) lieferte einen sehenswerten Wettkampf und konnte sich über 2 x Silber im Gewichtheben (35 kg Reißen / 42 kg Stoßen) und Mehrkampf freuen. Bei seiner Bestleistung im Stoßen von 42 kg erhielt Florian die Höchstwertung für die technische Ausführung. Im 30-Meter-Sprint war Florian mit 4,99 sec. der Schnellste des gesamten Teilnehmerfeldes. Trotzdem musste er die Überlegenheit des Linzers Luca Modrey (570 Pkt) anerkennen.Maximilian Uran überzeugte in der U 13-Klasse der Burschen und konnte sich dort mit der neuen Zweikampfbestleistung von 79 kg auf dem 5. Platz klassieren.In der Mannschaftswertung belegten die KSV-Youngsters den 5. Platz.