Hesina schießt Hall zum 2:0 Erfolg gegen Kematen

23.09.2018, 18:37 Uhr

Mit einem Doppelpack katapultiert Hall-Rückkehrer Marco Hesina seine Mannschaft auf Rang Drei der UPC Tirolliga.

Haller Löwen mit Biss

Bis auf einen frühen Stangenschuss der Gäste und einer tollen Parade von Kematenkeeper Thomas Meischberger war in der ersten Hälfte des Tirolerligamatches Hall gegen Kematen nicht allzuviel los. Hall drückte zwar aufs Tempo, doch die cleveren Kemater konnten sich immer wieder befreien und einen zaghaften Konter fahren.Ein ganz ähnliches Bild zeigte auch die zweite Spielhälfte, mit Fortdauer des Spiels machte sich jedoch einmal mehr die tolle körperliche Verfassung der Löwen bezahlt. Eine Viertelstunde nach Wideranpfiff brachte Marco Hesina nach toller Vorarbeit von Neuerwerbung Hamid Aminpur seine Mannschaft in Führung, gefolgt von einem weiteren Treffer in Minute 75. Das reklamierte Faul am Goalie konnte Schiri Georg Hofer nicht nachvollziehen, der Sieg der Haller Löwen geht somit in dieser Höhe auch völlig in Ordnung. Mit seinem Doppelpack schlug Marco Hesina gleich zwei weitere Fliegen mit einer Klappe: Zum einen schoss er seine Mannschaft auf den dritten Tabellenplatz der Tiroler Liga und zum anderen sich selbst an die Spitze der Torschützenliste. Volders verlor zuhause gegen St. Johann mit 0:1 und rutscht damit auf Platz 11 der Tabelle ab.