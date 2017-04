Premiere in Tiroler Gewässern

26.04.2017, 15:44 Uhr

42 angehende Synchronnixen aus ganz Österreich waren in drei verschiedenen Wertungsklassen am Start, in denen jeweils 4 Figuren dem Wertungsgericht vorgeführt wurden. Die Anfänger und leicht fortgeschrittenen Mädchen konnten somit teilweise zum ersten Mal ihr Können unter Beweis stellen. Der Gesamtsieg beim Flamingo Cup in Innsbruck ging an die Schwimmunion Mödling.Die neun Mädchen der SU citynet Hall, die erst seit September 2016 trainieren, konnten sich sehr gut präsentieren und belegten bei ihrem ersten Wettkampf Platzierungen im vorderen Mittelfeld. Alle Mädchen aus Hall sind in der Kategorie I gestartet, in der folgende vier Figuren gezeigt wurden: Rückenlage am Platz, Bauchlage am Platz, Zuberposition (ausgehend von einer gestreckten Rückenlage werden die Knie entlang der Wasseroberfläche angezogen) und Wassertreten mit 360° Drehung.Am besten abgeschnitten hat die Christina Schiemer mit Platz 11.Die weiteren Platzierungen der Haller Nixen:13. Linett Buchberger14. Anna Petris16. Emma Laimer17. Axinia Rettenbacher20. Evelin Buchberger22. Johanna Schlechter23. Katharina Kröll25. Sara Knoll