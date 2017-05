Routiniers schlugen beim Halbmarathon zu

14.05.2017, 21:01 Uhr

Karin Freitag und Thomas Roach gewannen zum vierten Mal den Halbmarathon Hall-Wattens

HALL. Beste Stimmung und das perfekte Laufwetter am Samstag, 13. Mai, waren die Zutaten für den großen Erfolges des 11. Raiffeisen Halbmarathons Hall-Wattens.Mit Start und Ziel in der mittelalterlichen Altstadt von Hall in Tirol, der Einbeziehung der Nachbargemeinden von Absam bis Wattens und einer wundervollen und aussichtsreichen Landschaft, zog der Lauf auch heuer wieder Sportler jeden Alters aus dem In- und Ausland an.Zur Freude der Organisatoren schnürten rund tausend Teilnehmer ihre Laufschuhe – von den Kinderläufen in Hall in Tirol und in Wattens, dem Nordic-Walking-Bewerb, über die Volks- und Firmenläufe, bis zum Halbmarathon Hall – Wattens und dem Staffellauf.Der Sieg beim 11. Raiffeisen Halbmarathon Hall – Wattens ging bei den Damen zum bereits vierten Mal an Karin Freitag aus Hall in Tirol in einer Zeit von 1:28:03 vor Victoria Pranger vom LC Bacecamp Wipptal (1:41:22) und Regina Helfenbein-Follmann vom BLT Raika Volders (1:47:07). Bei den Herren setzte sich zum vierten Mal in Folge Thomas Roach vom Verein Rückenwind mit einer Zeit von 1:16:50 durch. Platz Zwei ging an Raphael Holzinger vom Verein Union Hofkirchen an der Trattnach (1:22:48) vor Christoph Kluge vom Verein SK Rückenwind (1:24:38).„Es war auch heuer wieder eine tolle Veranstaltung und die Stimmung entlang der Strecke war einfach fantastisch. Ganz nach unserem Motto ,Hart aber herzlich‘ war es wieder ein Lauffest für alle Teilnehmer“, freute sich Rennleiter Heinz Lutz im Ziel.