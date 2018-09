Sistranser Motor stottert

16.09.2018, 07:28 Uhr

Nach drei Siegen in Folge verliert der SV Sistrans zuhause gegen Rietz mit 2:4.

Für den Absteiger aus der Gebietsliga verlief die neue Spielsaison in der Bezirksliga bislang recht gut, am vergangenen Samstag mussten die Jungs von Trainer Daniel Piegger jedoch eine schmerzliche Niederlage hinnehmen. Beim Heimmatch gegen Verfolger Rietz setzte es nämlich eine 2:4 Heimniederlage, die Sistranser hatten in Hälfte Eins bis auf einen Lattenschuss nichts Nennenswertes vorzuweisen. Anders hingegen die Gäste aus dem Oberland, welche in Minute 21 durch einen schnellen Konter über die Mitte in Führung gingen. Eine Viertelstunde später hieß es bereits 2:0 für die Gäste und zehn Minuten nach dem Seitenwechsel sogar 3:0 für Rietz. Der Anschlusstreffer von Christoph Pöttinger gab noch einmal Anlass zur Hoffnung, doch schon drei Minuten später erlosch auch dieses kleine Flämmchen mit einem weiteren Treffer der Gäste. Das 2:4 durch Nicolas Grassmayr in Minute 85 war nur Ergebniskosmetik, die Sistranser verlieren mit dieser Niederlage die Führung in der Bezirksliga West und müssen in der nächsten Runde auswärts gegen Verfolger Zirl antreten.