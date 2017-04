SK Absam räumt ab

26.04.2017, 09:50 Uhr

Mit den Titeln Mannschaftsmeister 1. Klasse und Mannschaftsmeister 2. Klasse kann der SK Absam gleich zwei Erfolge im heurigen Schachjahr einfahren.

Wie jedes Jahr, so beschloss auch heuer wieder eine Megaveranstaltung das abgelaufene Schachjahr. In einer großen Schlussrunde wurden die Titel in sämtlichen Ligen des Tiroler Schachverbandes ausgespielt. Der Verein Schach ohne Grenzen hatte sich hierfür bereit erklärt und im Auftrag des Landesverbandes diese riesige Veranstaltung mit mehr als 230 Tiroler SchachspielerInnen und 161 Partien organisiert. Vier Stunden lang rauchten am vergangenen Wochenende die Köpfe bis am Ende LV-Präsident Johannes Duftner die Ergebnisse verkünden konnte: In der Landesliga siegte der SC Schwaz, in der 1. Klasse der SK Absam 3 und in der 2. Klasse der SK Absam 4, der Aufstieg in die Gebietsklasse gelang dem SVI. „Mit diesen beiden Titeln können wir sehr zufrieden sein“, so SK Absam Obmann Richard Anegg. „Sie zeigen aber auch, dass wir eine tolle Aufbauarbeit leisten, denn im Laufe der Meisterschaft sind auch einige Jungtalente zum Einsatz gekommen.“ Der SK Absam darf sich nun ein Jahr lang mit den beiden Titeln „Tiroler Mannschaftsmeister 1. und 2. Klasse“ schmücken.