Starkes Frühjahr für die SU citynet Hall

02.05.2017, 12:21 Uhr

Unterlandcup

Multination Prag und ATUS Graz Trophy

Tiroler Sprint- und Schülermehrkampfmeisterschaften

Bei der zweiten Runde des Unterlandcups in Wörgl konnte die SU citynet Hall mit mehr als 40 Schwimmerinnen und Schwimmern die größte Mannschaft stellen. Benjamin Becker, Lisa Ebster, Jonas Messner, Daniel Nigg, Andreas Stutter und die 4x25m mixed Staffel mit Laura Plattner, Moritz Schwaiger, Matteo Petris und Andreas Buchner trugen sich in die Siegerliste ein.Am Palmwochenende war Ivona Juric mit dem Juniorenkader des Österreichischen Schwimmverbands beim Multination Junior Meet in Prag und konnte dort über 50m Brust das Limit für die Junioren-Europameisterschaft unterbieten. Zwei Wochen später blieb Ivona Juric bei der hochklassig besetzten ATUS Graz Trophy erneut unter dem EM Limit und holte sich in ihrer Altersklasse die Silbermedaille. David und Thomas Astner, Jana Kulova und Hannah Loidl schwammen mit Topzeiten unter die besten Zehn ihrer Altersklassen.Ende April wurden einerseits die schnellsten Sprinter und Sprinterinnen des Landes gekürt und andererseits die besten Allrounder in der Schülerklasse ermittelt. In der allgemeinen Klasse holte sich Ivona Juric den Titel über 50m Brust und wurde Zweite über 50m Freistil, 50m Schmetterling und 100m Lagen. Jana Kulova sicherte sich über 50m Rücken ihren ersten Einzeltitel. In den Staffelbewerben konnte das Haller Quartett in der Freistil- als auch in der Lagenstaffel jeweils den 2. Rang belegen. In der Mannschaftswertung der Schülerklasse lieferten sich die Haller Mädels (Katharina Andric, Theresa Danzer, Lisa Ebster und Sara Plattner) lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Team aus Zirl.Am Ende belegten sie mit 6487 Punkten den zweiten Rang und erreichten damit genau 863 Punkte mehr als im Vorjahr. Mit dieser ausgezeichneten Teamleistung dürften sie sich auch das Finalticket gesichert haben. In der Mehrkampf-Einzelwertung im Jahrgang 2005 platzierte sich Lisa Ebster auf dem dritten Rang, Sara Plattner wurde 5., Theresa Danzer belegte Rang 7 und Katharina Andric erreichte Rang 10. Unter den vielen Bestzeiten des Quartetts sind besonders die 100m Brust von Lisa hervorzuheben. In 1:17,60 blieb sie nur 0,14 Sekunden über dem aktuellen Tiroler Schülerrekord.Bei den Burschen hatte Daniel Nigg mit fünf starken Bestzeiten im Gepäck im spannenden Dreikampf um den Mehrkampftitel letztlich die Nase vorne und entschied die Mehrkampfwertung mit 1422 Punkten für sich. Diese Punktezahl wird sicher auch für die Qualifikation für das Österreich-Finale reichen.