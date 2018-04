Tabellenführer siegt weiter

28.04.2018, 21:15 Uhr

Der SV Volders eilt mit einem Auswärtserfolg in Absam weiter von Sieg zu Sieg und ist in der Landesliga West das Maß aller Dinge.

Tabellenführer dreht Zweitorerückstand

Die rund 250 Zuschauer im Absamer Waldstadion sahen von Beginn an ein Feuerwerk an Torchancen, welches bereits in Minute Zwei durch ein schön herausgespieltes Tor für Volders eingeleitet wurde. Doch der Anschlusstreffer der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten - ein perfekt getretener Freistoß brachte schon drei Minuten später den Ausgleich. Und kurz vor dem Seitenwechsel waren es sogar die Absamer, die entgegen dem Spielverlauf mit 2:1 in Führung gingen. Kaum zurück auf dem Platz drückten die Hausherren aufs Tempo und kamen durch ein Eigentor der Volderer zu einem weiteren Treffer.Doch nach dem 3:1 für Absam ging plötzlich ein Ruck durch die Mannschaft von Michi Streiter und die Partie nahm so richtig Fahrt auf. Der Tabellenführer legte einen Zahn zu und erzielte durch einen Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten den Ausgleich. Die Gäste nutzten in weiterer Folge das Momentum und wirbelten die völlig verunsicherte Absamer Defensive so richtig durcheinander. Der vierte Treffer für Volders in Minute 65 brachte dann schließlich den verdienten Sieg - Volders steht mit fünf Punkten Vorsprung völlig zurecht am obersten Tabellenplatz der Landesliga West. Absam führt zwar das mittlere Tabellendrittel an, hat jedoch in den letzten Spielen schon zu viele Punkte liegen lassen, um ganz vorne mitmischen zu können.