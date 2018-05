Tiroler Jugendschachrallye in Hall

01.05.2018, 21:07 Uhr

Bei der zweiten Veranstaltung der diesjährigen Tiroler Jugendschachrallye maßen 38 Nachwuchstalente ihre Fähigkeiten im Spiel der Könige.

Das Areal der Doppelschule Schönegg war vergangene Woche Schauplatz der zweiten Station der Tiroler Jugendschachrallye. Organisator und Trainer des Haller Schachnachwuchses, Gerhard Wurzer hätte sich zwar war eine etwas höhere Teilnehmerzahl gewünscht, aber die Teilnahme von SpielerInnen aus den benachbarten Bundesländern Vorarlberg und Salzburg und auch aus Bayern und Südtirol entschädigten ihn für die Mühe bei der Organisation. Insgesamt waren in den Gruppen A und B 38 SpielerInnen am Start, zählt man die Elitegruppe hinzu, so waren es in Summe 46 TeilnehmerInnen. Am Ende der Veranstaltung konnten sich Organisator Gerhard Wurzer und Schiedsrichter Armin Baumgartner über folgende Gewinner freuen: In Gruppe A weiblich siegte Anna Giacomazzi, in Gruppe A männlich Quentin Haller, in Gruppe B weiblich Francesca Eleonora Wagner und in Gruppe B männlich Justus Lerchl.