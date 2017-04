Tore im Minutentakt

22.04.2017, 21:34 Uhr

Am Aldranser Sportplatz fielen am Wochenende viele Treffer, kein einziger davon fand den Weg ins eigene Tor.

Die Talfahrt von Tabellenschlusslicht Rum geht weiter. Trotz engagierten Spiels vor allem in Hälfte Eins kommen die Jungs von Trainer Manuel Matyas nicht so richtig in die Gänge. Anders hingegen die Aldranser unter der Regie von Helmut Bratusek. Die Hausherren gehen nach einer halben Stunde durch Benjamin Köstlinger zwar verdient in Führung, erzielen aber bis zum Seitenwechsel trotz vieler guter Möglichkeiten kein Tor mehr. Auch in Hälfte Zwei dauert es rund 25 Minuten, ehe Alex Riedl zum 2:0 für Aldrans einnetzt. Von diesem Augenblick an spielt nur noch eine Mannschaft, und in den Minuten 79, 80 und 81 fallen dann die Treffer 3, 4 und 5 im MInutentakt. Neben Mikel Plattner kann sich nun auch Armin Klammsteiner mit einem Doppelpack in die Torschützenliste des SV Aldrans eintragen. Die Hausherren festigen ihren Platz im vorderen Mittelfeld, während Rum nur noch mit einem Wunder den Klassenerhalt schaffen kann.