Totalaussetzer in der Schlussviertelstunde

16.09.2018, 07:21 Uhr

Nach einer verdienten 1:0 Führung in Minute 78 verliert der SV Aldrans zuhause gegen Breitenbach dennoch mit 1:4.

Totalaussetzer mit vier Gegentoren

Ein besonderes Kunststück gelang am vergangenen Wochenende den Jungs von Neocoach Branko Stojanovic, die als klar bessere Mannschaft in Hälfte Eins nicht weniger als drei hundertprozentige Chancen ausließen. Ein Kopfball ans Kreuzeck, ein Latten- und ein Stangenschuss verhinderten eine klare Führung der Aldranser bereits nach 45 Minuten. In Hälfte Zwei kamen dann beide Mannschaften zu ihren Chancen, doch es dauerte bis zur 78. Minute, ehe Ex-Fußballakademiker Lorenz Kranebitter sich nach einem schönen Angriff über rechts ein Herz nahm und zum hochverdienten 1:0 für die Hausherren einnetzte.Doch die Freude der rund 50 Zuschauer im Aldranser Felsenstadion währte nur kurz, denn bereits sechs Minuten später scorten die Gäste nach einem toll getretenen Eckball zum 1:1 ein. Ein weiteres Tor nach drei Minuten brachte die Nerven der bislang sieglosen Aldranser weiter zum Flattern, ein direkt verwandelter Freistoß in der Nachspielzeit machte dann jegliche Hoffnung auf einen Punktegewinn zunichte. Dem nicht genug setzte es in der fünften Minute der Nachspielzeit noch ein weiteres Tor und die Aldranser verließen mit hängenden Köpfen den Platz. Wie in den Spielen zuvor mussten die ersatzgeplagten Aldranser ihr Match mit einigen Spielern aus der U16 bestreiten, dennoch darf eine Führung zwölf Minuten vor Schluss nicht auf solch leichtfertige Weise aus der Hand gegeben werden. Mit dieser Niederlage verbleiben die Aldranser mit einem Punkt aus sechs Spielen am Tabellenende der Bezirksliga Ost.