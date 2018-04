Totalaussetzer kostet drei Punkte

21.04.2018, 21:38 Uhr

Aufgrund einer verschlafenen ersten Hälfte verlieren die Haller Löwen zuhause gegen Kirchbichl knapp mit 3:4.

Paukenschlag in Minute Drei! Nach einem schnellen Angriff über rechts erzielten die Gäste aus dem Unterland ein schnelles Führungstor, gefolgt von einem weiteren Treffer in Minute 19. Die geschockten Haller hatten dem schnellen Flügelspiel der Gäste so gut wie nichts entgegenzusetzen und schienen nach zwei weiteren Toren in ein Debakel zu schlittern. Die Kabinenpredigt von Trainer Akif Güclü hat es dann aber wohl in sich gehabt, denn in Hälfte Zwei stand plötzlich eine ganz andere Mannschaft am Platz. Die Seiten waren auf einmal dicht, die Konter der Kirchbichler wurden schon vor dem Sechzehner gestoppt und auch die Offensive der Haller kam langsam in die Gänge. Andreas Wörnle in Minute 55 und Florian Trebo in Minute 71 ließen bei den Fans noch einmal Hoffnung aufkeimen. Doch der ersehnte Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam zu spät. Die Haller Löwen verlieren gegen taktisch gut eingestellte Kirchbichler mit 3:4, behalten jedoch den dritten Tabellenplatz aufgrund des Polsters aus den ersten vier Partien. Mit einem Punkt Rückstand lauern aber schon die Zirler, auch die Kirchbichler haben fast schon aufgeschlossen.