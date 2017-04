„Vici“ und die starken Männer siegen gegen Dornbirn

28.04.2017, 09:46 Uhr

KSV Rum bei Gewichtheber-Nationalliga erfolgreich

RUM. Mit einem hart erkämpften 2 : 1 Heimsieg revanchierte sich der KSV-RUM in der 2. Runde der Nationalliga für die letztjährige Niederlage gegen die Wettkampfgemeinschaft AKI/Dornbirn. Vor ca. 100 Zuschauern entwickelte sich ein heißer Kampf um jeden gültigen Versuch. Schlussendlich standen am Konto des KSV-Rum 6 und auf Seiten des Gegners 11 ungültige Versuche. Damit konnten sich die Rumer im Reißen einen Vorsprung von 23 Punkten erkämpfen, welcher im Stoßen erfolgreich verteidigt werden konnte. Dass das Stoßen noch mit 0,6 Punkten verloren ging trübte die Freude über den 2 : 1 Sieg ein wenig. Am Schluss stand am Konto von „Vici und den starken Männern“ die Einstellung der Jahresbestleistung mit 1292 Punkten.

Victoria Steiner zeigte sich bei ihrem zweiten Start in der Kampfmannschaft neuerlich von der besten Seite. Mit 64 kg Reißen und 80 kg Stoßen konnte Victoria insgesamt 23 neue Tiroler Rekorde von der U 15 bis zur Allgemeinen Klasse erzielen. Mit 297,5 Punkten war sie zudem die Stärkste in der Rumer Riege. Mit dieser Leistung zählt „Vici“ bei den in zwei Wochen stattfindenden Staatsmeisterschaften der Frauen in Öblarn (Stmk) zu den heißen Medaillenanwärterinnen in der Kategorie bis 69 kg.