2,5 Millionen Tassen Wedl-Kaffee pro Tag

25.09.2017, 13:41 Uhr

Der Milser Großhändler ist weiter auf Expansionskurs – Lorenz Wedl übernimmt stufenweise mehr Verantwortung im Betrieb.

MILS. "Es genügt nicht, den Kunden die Produkte nur zur Verfügung zu stellen, wir müssen sie auch beraten und aufzeigen, was es alles Neues gibt", erklärt Leopold Wedl sen. sein Geschäft. So habe man traditionell in Italien eine viel größere Auswahl an frischem Fisch und Meeresfrüchten angeboten. Inzwischen bietet man diese Spezialiäten auch den Österreichischen Kunden an, mit stark steigender Nachfrage.Wedl bietet inzwischen auch regelmäßig Weinverkostungen für seine Kunden an. Die Gäste in den Restaurants und Hotels werden immer anspruchsvoller, da müssen natürlich auch die Wirte und ihr Personal geschult werden und das Angebot auf der Weinkarte ständig erweitert werden", so Wedl. Der Großhändler hat Weine aus der ganzen Welt in seinem Sortiment, aber natürlich liegt ein Schwerpunkt bei österreichischen Weinen. Die einheimischen Winzer legen immer mehr Wert auf Qualität und kreieren Spitzenprodukte", ist sich Wedl sicher."Es gibt immer mehr Ernährungstrends, etwa die Biowelle oder, ganz aktuell die Nachfrage nach veganen Produkten. Wir haben das alles für unsere Kunden im Angebot", weiß Leopold Wedl.

Kaffee belebt die Sinne

Denken in Generationen

Eines der Standbeine von Wedl sind die Kafferöstereien. In diesem Bereich hat man sich über viele Jahre eine starke Marktposition aufgebaut. Auf der ganzen Welt werden unterschiedliche Kaffesorten gekauft. In Europa werden sie dann so gemischt, dass der Konsument ein gleichbleibend gutes Produkt hat. Besonders erfolgreich ist man mit der eigenen Kaffehausmarke Testa Rossa. In China wurde eine Kooperation mit einer Kaffehauskette mit 1.000 Filialen abgeschlossen. Auch Rußland und die USA sind wichtige Märkte für den WEDL-Kaffee. Täglich werden 2,5 Millionen Tassen Wedl-Kaffee getrunken. Auch Leopold Wedl ist ein Kaffegenießer: "Ein guter Kaffee belebt den Geist und den Körper und ist deswegen sehr gesund."Lorenz Wedl, der Sohn von Firmenchef Leopold Wedl, war Im Ausland bei anderen Firmen beschäftigt. Jetzt übernimmt er im Familienunternehmen mehr und mehr Aufgaben. Wedl ist nach wie vor ein Familienbetrieb und soll es auch in Zukunft bleiben.