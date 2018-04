Baumit errichtet Fassadenzentrum in Hall

23.04.2018, 20:50 Uhr

Spatenstich für die Neiderlassung von Österreichs führender Anbieter von Fassaden, Putzen und Estrichen

HALL. Baumit, Österreichs führender Anbieter im Bereich Fassaden, Putze und Estriche verstärkt Service und Beratung im Westen Österreichs. Um näher und schneller am Kunden zu sein, wird in Hall ein top-modernes Fassadenzentrum errichtet. Zum offiziellen Spatenstich fanden sich die Geschäftsführer des Planungsbüros SNP ARCHITEKTUR Schrattenecker - Neureiter und Partner ZT GmbH, des Bauunternehmens Fröschl AG & Co KG und die Bauherren am Baugelände in der Schlöglstraße 81 ein.Am Baumit Standort in Hall sind neben einer Farbberatung, Auslieferungs- und Abhollager auch Schulungs- und Büroräume geplant. Im Frühjahr 2019 soll an die Baumit Baustoffe GmbH übergeben werden. Insgesamt werden 5,3 Millionen Euro investiert.

Multifunktionaler Bau

Das Baumit Fassadenzentrum in Hall erfüllt auf einer Gesamtfläche von über 4.300 Quadratmeter gleich mehrere Funktionen: Neben dem Ausstellungs-, Beratungs- und Schulungszentrum kommt durch das über 1.400 Quadratmeter große Lager, der Logistik ein besonderer Stellenwert zu."Wir werden ab nächstem Jahr in der Lage sein, für unsere Baustoffhändler, Baumeister, WDVS- und Putz-Verarbeiter sehr schnell Produkte aus den Bereichen Fassaden, Putze und Estriche verfügbar zu haben. Zeit wird am Bau ein immer wichtigerer Produktionsfaktor, dem können wir vor den Toren Innsbrucks ab nächstem Jahr voll Rechnung tragen", so Wilhelm Struber, Geschäftsführer der Baumit Baustoffe GmbH."Die Erreichbarkeit ist ein ganz wichtiger Standortfaktor", erklärt Stephan Giesbergen, Geschäftsführer der Baumit Baustoffe GmbH. "Mit diesem, sehr zentral neben der A12 gelegenen, Fassadenzentrum werden wir 2019 auch im Bundesland Tirol unsere gewohnte Beratungs- und Servicequalität verstärkt anbieten können. Baustoffhändler, Gewerbekunden, Planer und Beratung suchende Privatkunden werden von diesem neuen Angebot begeistert sein, zumal der Standort für die Landeshauptstadt rasch und einfach zu erreichen ist", so Wilhelm Struber.