Energie sparen wird bei Wedl groß geschrieben

03.05.2017, 11:53 Uhr

Effizienter Umgang mit Energie ist nicht erst seit dem Energie-Effizienz-Gesetz (EEffG) ein wichtiges Thema in der Firmengruppe Wedl. Es wurden in der Vergangenheit schon zahlreiche Energieeffizienz-Maßnahmen umgesetzt: moderne LED-Beleuchtung, fortlaufende Modernisierung der Kühlanlagen und der LKW-Flotte, optimierte Routenplanung, schonender Umgang mit Ressourcen, Reduzierung von Treibhaus-Emissionen und vieles mehr.Jeder Mitarbeiter ist sensibilisiert sich in die Optimierung einzubringen. Die Qualifikation, Motivation und Identifikation unserer Mitarbeiter im gesamten Unternehmen ist dafür ein wichtiger Erfolgsfaktor.