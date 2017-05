Tunneldurchschlag in Lans

12.05.2017, 11:11 Uhr

Die beiden Verbindungstunnel verbinden die seit 1994 in Betrieb befindliche Eisenbahnumfahrung Innsbruck mit den beiden Haupttunnelröhren des Brenner Basistunnels. „Nun ist eine unterirdische Verbindung zwischen dem Inntal und dem Wipptal für die zukünftige Eisenbahn geschaffen“ so Prof. Konrad Bergmeister, Vorstand der BBT SE, zu diesem historischen Ereignis.Dies ist der erste Durchschlag, welcher im Zuge der Bauarbeiten am Baulos Tulfes-Pfons erfolgte. Seit Herbst 2014 finden dort Bauarbeiten statt, welche bis zum Sommer 2019 andauern. Das Baulos Tulfes-Pfons wird vom Zufahrtstunnel Ahrental, vom Zufahrtstunnel Ampass und vom Portal Tulfes aus gleichzeitig aufgefahren. Es umfasst den Ausbruch von 38 km Tunnel, wovon bereits über 26 km ausgebrochen sind.Bis heute wurden vom gesamten Projekt Brenner Basistunnel etwa 65 km Tunnel ausgebrochen, davon bald 10 km Haupttunnel. Dies entspricht knapp 30 % der gesamten Ausbruchsarbeiten.