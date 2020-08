Vom Ärgern

Ist die schlechte Laune noch winzig klein

bald wird's noch größer werden

Ist so schwer wie ein Stein

so hart wie ein Kern.

Es arbeitet in der Seele

es gibt gar keine Ruh,

das Gemüt wird nicht heiter

das Herz gibt nicht's dazu.

Dabei wär's so leicht :

Gibt da an Ruck und an Stoss,

der Ärger verzieht und ist fort

und Du bist die schlechte Laune los!