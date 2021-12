Kunsteisbahn Wenigzell ist in Betrieb!

Der Stocksportverein Wenigzell ist in der glücklichen Lage, auch dank der großen Erfolge der Herrenmannschaft, eine Kunsteisbahnanlage zu besitzen, eine der wenigen im gesamten Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Die Anlage mit über 300 qm Eisfläche ist für jedermann zum Eislaufen oder auch zum Hockeyspiel zugänglich. Am Mittwoch, Samstag und am Sonntag kann die Anlage in der Zeit von 14-17 Uhr zum Preis von 2 Euro für Kinder und 3 Euro für Erwachsene benützt werden. Auch Saisonkarten sind erhältlich. Neueste Informationen gibt es auf facebook des SSV Wenigzell. Der „Renner“ für die Kinder ist sicherlich die Eislaufhilfe. Es ist darum ein richtiger „Gries“!