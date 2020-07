"What a Wonderful World"

Ich sehe Bäume in grün

auch rote Rosen

ich sehe sie blühen für mich und dich

und ich denke mir - was für eine wundervolle Welt!

Ich sehe den Himmel in blau und Wolken in weiß

den leuchtenden Tag, die dunkle Nacht

und ich denke mir - was für eine wundervolle Welt!

Die Farben des Regenbogens, so herrlich am Himmel,

sind auch auf den Gesichtern der vorbeigehenden Menschen,

ich sehe Freunde, händeschüttelnd, die sagen "Guten Tag"!

Sie sagen wirklich "Ich liebe dich"!

Ich höre Kinder weinen, ich schaue ihnen beim Aufwachsen zu,

sie werden viel mehr lernen, als ich je wissen werde

und ich denke mir - was für eine wundervolle Welt!

Ja ich denke mir - was für eine wundervolle Welt!

So ungefähr lautet die Übersetzung des wunderbaren Songs des großen, unvergessenen

Louis Armstrong!

Die dem Text zugeordneten Bilder sollen diese positiven Seiten ein wenig dokumentieren.

Tun wir alles, um auch unseren nächsten Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen!